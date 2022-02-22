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Рада приняла заявление в ответ на решение Путина признать боевиков на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 15:25
Рада приняла заявление в ответ на решение Путина признать боевиков на Донбассе - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня, 22 февраля, Верховная Рада приняла заявление в связи с признанием Россией оккупированных территорий Донбасса "независимыми республиками". 

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Заявление поддержали все группы и фракции (за – 336 нардепов), за исключением ОПЗЖ, большинства из которых не было на сегодняшнем заседании.

Рада приняла заявление в ответ на решение Путина признать боевиков на Донбассе

Спикер Рады Руслан Стефанчук зачитал с трибуны текст заявления.

Основные тезисы:

– Признав боевиков, Россия де-факто в одностороннем порядке вышла из минских договоренностей;
- Украина остается предана политико-дипломатическому пути урегулирования международного вооруженного конфликта;
– Крым и вся территория Донбасса – неотъемлемая часть Украины;
– У принятого вчера в РФ решения нет никаких юридических последствий;
– Рада призывает другие страны и международные организации не признавать оккупированные территории;
– Рада осуждает и возлагает ответственность на РФ за резкое ухудшение ситуации с безопасностью и за дезинформацию, к которой она прибегла ради создания повода для принятого вчера решения;
– Рада призывает другие страны осудить действия РФ, укреплять обороноспособность Украины, ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и частные санкции против РФ и руководства, в том числе отключить РФ от SWIFT, заморозить Северный поток-2, запретить экспорт высоких технологий, в частности касающихся военно-промышленного комплекса.

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Оксана Житнюк
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