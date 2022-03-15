Рада продлила военное положение еще на 30 суток

Верховная Рада продлила военное положение в стране с 26 марта еще на 30 суток, об этом LIGA.net сообщил собеседник в депутатском корпусе и подтвердил в своем Telegram-канале нардеп Железняк. Таким образом, оно продлится до 25 апреля.

Ранее президент своим указом ввел в Украине военное положение с 05 часов 30 минут 24 февраля 2022 сроком на 30 суток.

Напомним, в связи с введением военного положения временно ограничен выезд из Украины мужчин 18-60 лет.

Дмитрий Смирнов

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