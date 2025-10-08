Парламент (Фото: пресс-служба ВРУ)

На заседании в среду, 8 октября, Верховная Рада провалила голосование за назначение судей Конституционного суда. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

Ни один из четырех кандидатов, которых предложила совещательная группа экспертов, не получил необходимых 226 голосов.

Так, кандидатуру директора Департамента международного сотрудничества и представительства Министерства юстиции Захара Тропина поддержали 224 нардепа. За главную научную консультантку Исследовательской службы ВР по вопросам правовой политики Оксану Клименко проголосовали 93 депутата.

Члена правления Центра политико-правовых реформ Юлию Кириченко поддержали 126 народных депутатов. За назначение прокурора Офиса генерального прокурора Тараса Цимбалистого судьей КСУ отдали голоса 74 нардепа.

Поскольку ни один кандидат не набрал 226 голосов, спикер парламента Руслан Стефанчук поручил объявить новый конкурс на занятие вакантных должностей судей Конституционного суда по квоте Верховной Рады.

Согласно законодательству, в состав КСУ входят 18 судей. Президент, Верховная Рада Украины и съезд судей назначают по шесть судей.