Парламент (Фото: пресслужба ВРУ)

На засіданні у середу, 8 жовтня, Верховна Рада провалила голосування за призначення суддів Конституційного суду. Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту.

Жоден із чотирьох кандидатів, яких запропонувала дорадча група експертів, не отримав необхідний мінімум – 226 голосів.

Так, кандидатуру директора Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції Захара Тропіна підтримали 224 нардепи. За головну наукову консультантку Дослідницької служби ВР із питань правової політики Оксану Клименко проголосували 93 депутати.

Членкиню правління Центру політико-правових реформ Юлію Кириченко підтримали 126 народних депутатів. За призначення прокурора Офісу генерального прокурора Тараса Цимбалістого суддею КСУ віддали голоси 74 нардепи.

Оскільки жоден кандидат не набрав 226 голосів, спікер парламенту Руслан Стефанчук доручив оголосити новий конкурс на заняття вакантних посад суддів Конституційного суду за квотою Верховної Ради.

Згідно із законодавством, до складу КСУ входять 18 суддів. Президент, Верховна Рада України та з'їзд суддів призначають по шість суддів.