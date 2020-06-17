Рада рассмотрит законопроект о запрете акустического насилия в транспорте

Маршрутка (Фото: LIGA.net)

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете акустического насилия в общественном транспорте. Об этом в Facebook сообщил депутат от Европейской солидарности Владимир Вятрович, один из авторов документа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он пояснил, что законопроект должен "защитить пассажиров от навязчивой музыки".

"Если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку или звук фильмов через наушники", - написал Вятрович.

В конце января парамедик Ярина Чорногуз и волонтер Анастасия Конфедерат потребовали от водителя рейсового автобуса, в котором они ехали из Луцка в Киев, выключить российский сериал. Водитель отказался это сделать, после чего девушки вышли из автобуса и добирались до столицы на попутках. В компании-перевозчике решили уволить водителя.

5 февраля в Раду внесли законопроект о запрете акустического насилия в транспорте. В случае его принятия, музыка или фильмы на пассажирских рейсах должны будут транслироваться только через наушники.