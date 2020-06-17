Рада рассмотрит законопроект о запрете акустического насилия в транспорте

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете акустического насилия в общественном транспорте. Об этом в Facebook сообщил депутат от Европейской солидарности Владимир Вятрович, один из авторов документа.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он пояснил, что законопроект должен "защитить пассажиров от навязчивой музыки".
"Если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку или звук фильмов через наушники", - написал Вятрович.