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Рада рассмотрит законопроект о запрете акустического насилия в транспорте

Рада рассмотрит законопроект о запрете акустического насилия в транспорте - Фото
Маршрутка (Фото: LIGA.net)
17.06.2020, 18:08

Если законопроект примут, на пассажирских рейсах будет запрещено включать музыку или фильмы в колонках

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете акустического насилия в общественном транспорте. Об этом в Facebook сообщил депутат от Европейской солидарности Владимир Вятрович, один из авторов документа.

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Он пояснил, что законопроект должен "защитить пассажиров от навязчивой музыки".

"Если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку или звук фильмов через наушники", - написал Вятрович.

  • В конце января парамедик Ярина Чорногуз и волонтер Анастасия Конфедерат потребовали от водителя рейсового автобуса, в котором они ехали из Луцка в Киев, выключить российский сериал. Водитель отказался это сделать, после чего девушки вышли из автобуса и добирались до столицы на попутках. В компании-перевозчике решили уволить водителя.
  • 5 февраля в Раду внесли законопроект о запрете акустического насилия в транспорте. В случае его принятия, музыка или фильмы на пассажирских рейсах должны будут транслироваться только через наушники.
Вадим Ребрина
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Владимир Вятрович насилие законопроект музыка
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