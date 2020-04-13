Рада разрешила обработку персональных данных больных COVID-19 без их согласия

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3320, которым разрешается обрабатывать персональные данные больных COVID-19 без их согласия. За принятие законопроекта проголосовали 332 депутата.
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В законе дается определение понятий самоизоляция и обсервация.
"Самоизоляция - пребывание лица, в отношении которого есть обоснованные опасения инфицирования или распространения им инфекционной болезни, в определенном им месте (помещении) с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий на основе личного обязательства.
Обсервация - пребывание лица, в отношении которого есть риск распространения инфекционной болезни в обсерваторе с целью его обследования и осуществления медицинского наблюдения за ним", - говорится в законе.
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Что касается обработки персональных данных, то сказано, что она должна осуществляться исключительно для принятия противоэпидемических мер.
Обрабатывать предлагают такую информацию:
- сведения о состоянии здоровья;
- место госпитализации;
- ФИО;
- дата рождения;
- место жительства;
- место работы/учебы.
В течение 30 дней после окончания карантина, такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности - уничтожению.
Законом также предусмотрена выдача и оплата больничных на период пребывания в самоизоляции, обсервации или специализированном госпитале.