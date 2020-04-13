Рада может разрешить обработку личных данных больных COVID-19 без их согласия

Комитет по вопросам здоровья нации рекомендовал Верховной Раде неотложно включить в повестку дня и принять в целом законопроект №3320, которым предлагается разрешить обрабатывать персональные данные больных COVID-19 без их согласия. Об этом пишет информационное управление аппарата парламента.
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Сообщается, что обработка данных должна осуществляться исключительно для осуществления противоэпидемических мероприятий.
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Обрабатывать предлагают такую информацию:
- сведения о состоянии здоровья;
- место госпитализации;
- ФИО;
- дата рождения;
- место жительства;
- место работы / учебы.
В течение 30 дней после окончания карантина, такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности уничтожению.
Законопроектом также предусмотрена выдача и оплата больничных на период пребывания в самоизоляции, обсервации или специализированном госпитале.
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