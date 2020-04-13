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Рада может разрешить обработку личных данных больных COVID-19 без их согласия

Рада может разрешить обработку личных данных больных COVID-19 без их согласия - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
13.04.2020, 14:00

Законопроектом предлагается разрешить обработку данных зараженных коронавирусом без их согласия исключительно в противоэпидемических целях

Комитет по вопросам здоровья нации рекомендовал Верховной Раде неотложно включить в повестку дня и принять в целом законопроект №3320, которым предлагается разрешить обрабатывать персональные данные больных COVID-19 без их согласия. Об этом пишет информационное управление аппарата парламента.

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Сообщается, что обработка данных должна осуществляться исключительно для осуществления противоэпидемических мероприятий.

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Обрабатывать предлагают такую информацию:

- сведения о состоянии здоровья;

- место госпитализации;

- ФИО;

- дата рождения;

- место жительства;

- место работы / учебы.

В течение 30 дней после окончания карантина, такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности уничтожению.

Законопроектом также предусмотрена выдача и оплата больничных на период пребывания в самоизоляции, обсервации или специализированном госпитале.

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Марк Сировой
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