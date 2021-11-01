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Рада соберется на внеочередное заседание по требованию Зеленского – распоряжение

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 13:07
Рада соберется на внеочередное заседание по требованию Зеленского – распоряжение - Фото
Руслан Стефанчук (фото - пресс-служба Верховной Рады)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение №388 о созыве внеочередного пленарного заседания парламента 2 ноября в 16:00. Об этом сообщает пресс-центр Рады в Facebook.

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Заседание созвано по инициативе президента. На нем рассмотрят законопроект №5630 об упрощенном получении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, защищавшими территориальную целостность Украины, и №5253-1 по усовершенствованию правового регулирования финансирования политических партий.

В повестку внесли законопроект №6084 об ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.

Также на заседании рассмотрят законопроекты:

- №6121 по государственной регистрации лекарственных средств под обязательства;

Как объяснил в Facebook глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, некоторые препараты против коронавируса находятся на последних этапах клинических испытаний, но по закону не могут быть зарегистрированы в Украине. Определенное их количество уже завезено посольством США в качестве гуманитарного груза. Законопроект вводит механизм упрощенной регистрации для экстренного лечения коронавируса.

- №5873 об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения (законопроект предполагает трансформацию госмедучреждений в государственные некоммерческие предприятия – ред.);

- №6154 о дополнительных мерах противодействия распространению коронавируса;

- №5694 об усовершенствовании функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;

- №4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" и другие законопроекты.

Рада соберется на внеочередное заседание по требованию Зеленского – распоряжение

Рада соберется на внеочередное заседание по требованию Зеленского – распоряжение

  • 6 октября 2021-го Радуцкий инициировал принятие постановления о введении COVID-ограничений для посетителей парламента.

Читайте также: Выборы в Раду. Кандидаты от Слуги народа лидируют в обоих округах

Владислава Михайленко
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