Рада уволила члена ЦИК, который живет в Майами и получил 1 500 000 млн грн за 2022 год

Между подачей заявления на сложение полномочий и увольнением прошло около полугода

Юрий Буглак (Фото: УНИАН)

Верховная Рада уволила члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака. Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Проект Радио Свобода "Схемы" в августе 2023 года выпустили расследование, согласно которому Буглак еще до полномасштабного вторжения выехал в США и с начала большой войны получил 1 500 000 млн грн из государственного бюджета.

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Железняк отметил, что за постановление об увольнении Буглака проголосовали 300 нардепов.

По данным "Схем", Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и не возвращался в Украину. Журналисты сообщили, что тогдашний член ЦИК проживал в американском штате Флорида вблизи Майами вместе с семьей.

Издание выяснило, что в течение 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты, их общая сумма составила 1 500 000 млн грн, в том числе он получил из госбюджета материальную помощь "для решения социально-бытовых вопросов". А с весны 2023 года тогдашний чиновник взял декретный отпуск с сохранением должности, отмечали журналисты.

На следующий день после выхода материала "Схем" Буглак написал заявление о сложении полномочий, и в конце августа оно поступило в аппарат Верховной Рады, где находилось на рассмотрении в комитете по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

До написания заявления тогдашний чиновник говорил журналистам, что имеет "личные обстоятельства" для проживания за границей, и считает, что не нарушал украинские законы, поскольку выехал к вторжению, а с его началом ЦИК перешел на дистанционную работу.

СПРАВКА. Верховная Рада назначает на должность и прекращает полномочия членов ЦИК по представлению Президента Украины. В представлении Президента Украины о назначении на должность членов Комиссии учитываются предложения депутатских фракций и групп, созданных в текущем созыве Верховной Рады Украины. Верховная Рада назначает на должность и прекращает полномочия членов ЦИК по представлению Президента Украины. В представлении Президента Украины о назначении на должность членов Комиссии учитываются предложения депутатских фракций и групп, созданных в текущем созыве Верховной Рады Украины.

Буглак окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко, с 1999 года получил адвокатскую лицензию и занимался частной практикой. С 1996 по 20212 работал на разных должностях в ЗАО Украинский промышленно-инвестиционный концерн, где в конце концов стал заместителем гендиректора. Является заслуженным юристом Украины.

С 2002 по 2006 годы бывший чиновник был помощником тогдашнего нардепа, впоследствии пятого президента Петра Порошенко. Был народным депутатом 8-го созыва по списку партии Блока Петра Порошенко – получил мандат из-за досрочного прекращения полномочий Алексея Савченко (тот стал председателем Николаевской ОГА). В Раде Буглак был главой подкомитета по предотвращению и противодействию политической коррупции.

С 2012 года и на момент избрания в Раду Буглак был главным юридическим советником дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен". В 2015 году экс-чиновник был кандидатом в Высший Совет Юстиции. С 2011 года Буглак является одним из основателей юридической компании "Альянс адвокатов "Б и Б ЛЕКС".

Членом ЦИК Буглак стал 4 октября 2019 года по представлению Европейской солидарности.

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