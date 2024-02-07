Рада уволила члена ЦИК, который живет в Майами и получил 1 500 000 млн грн за 2022 год
Верховная Рада уволила члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака. Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.
Проект Радио Свобода "Схемы" в августе 2023 года выпустили расследование, согласно которому Буглак еще до полномасштабного вторжения выехал в США и с начала большой войны получил 1 500 000 млн грн из государственного бюджета.
Железняк отметил, что за постановление об увольнении Буглака проголосовали 300 нардепов.
По данным "Схем", Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и не возвращался в Украину. Журналисты сообщили, что тогдашний член ЦИК проживал в американском штате Флорида вблизи Майами вместе с семьей.
Издание выяснило, что в течение 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты, их общая сумма составила 1 500 000 млн грн, в том числе он получил из госбюджета материальную помощь "для решения социально-бытовых вопросов". А с весны 2023 года тогдашний чиновник взял декретный отпуск с сохранением должности, отмечали журналисты.
На следующий день после выхода материала "Схем" Буглак написал заявление о сложении полномочий, и в конце августа оно поступило в аппарат Верховной Рады, где находилось на рассмотрении в комитете по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
До написания заявления тогдашний чиновник говорил журналистам, что имеет "личные обстоятельства" для проживания за границей, и считает, что не нарушал украинские законы, поскольку выехал к вторжению, а с его началом ЦИК перешел на дистанционную работу.
- Буглак окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко, с 1999 года получил адвокатскую лицензию и занимался частной практикой. С 1996 по 20212 работал на разных должностях в ЗАО Украинский промышленно-инвестиционный концерн, где в конце концов стал заместителем гендиректора. Является заслуженным юристом Украины.
- С 2002 по 2006 годы бывший чиновник был помощником тогдашнего нардепа, впоследствии пятого президента Петра Порошенко. Был народным депутатом 8-го созыва по списку партии Блока Петра Порошенко – получил мандат из-за досрочного прекращения полномочий Алексея Савченко (тот стал председателем Николаевской ОГА). В Раде Буглак был главой подкомитета по предотвращению и противодействию политической коррупции.
- С 2012 года и на момент избрания в Раду Буглак был главным юридическим советником дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен". В 2015 году экс-чиновник был кандидатом в Высший Совет Юстиции. С 2011 года Буглак является одним из основателей юридической компании "Альянс адвокатов "Б и Б ЛЕКС".
- Членом ЦИК Буглак стал 4 октября 2019 года по представлению Европейской солидарности.
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