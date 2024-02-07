Рада звільнила члена ЦВК, який живе у Маямі та отримав 1 500 000 млн грн за 2022 рік

Між поданням заяви на складання повноважень і звільненням пройшло близько пів року

Юрій Буглак (Фото: УНІАН)

Верховна Рада звільнила члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака. Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

Проєкт Радіо Свобода "Схеми" у серпні 2023 року випустили розслідування, згідно з яким Буглак ще до повномасштабного вторгнення виїхав до США і з початку великої війни отримав 1 500 000 млн грн з державного бюджету.

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Железняк зазначив, що за постанову про звільнення Буглака проголосували 300 нардепів.

За даними "Схем", Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і не повертався до України. Журналісти повідомили, що тодішній член ЦВК мешкав у американському штаті Флорида поблизу Маямі разом з родиною.

Видання з'ясувало, що впродовж 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати, їх загальна сума склала 1 500 000 млн грн, у тому числі він отримав з держбюджету матеріальну допомогу "для вирішення соціально-побутових питань". А з весни 2023 року тодішній посадовець узяв декретну відпустку зі збереженням посади, зазначали журналісти.

Наступного дня після виходу матеріалу "Схем" Буглак написав заяву про складання повноважень, і наприкінці серпня вона надійшла до апарату Верховної Ради, де перебувала на розгляді у комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

До написання заяви тодішній посадовець казав журналістам, що має "особисті обставини" для проживання за кордоном, і вважає, що не порушував українських законів, оскільки виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу.

ДОВІДКА. Верховна Рада призначає на посаду та припиняє повноваження членів ЦВК за поданням Президента України. У поданні Президента України про призначення на посаду членів Комісії враховуються пропозиції депутатських фракцій і груп, утворених у поточному скликанні Верховної Ради України. Верховна Рада призначає на посаду та припиняє повноваження членів ЦВК за поданням Президента України. У поданні Президента України про призначення на посаду членів Комісії враховуються пропозиції депутатських фракцій і груп, утворених у поточному скликанні Верховної Ради України.

Буглак закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, з 1999 отримав адвокатську ліцензію та займався приватною практикою. З 1996 по 20212 працював на різних посадах у ЗАТ "Український промислово-інвестиційний концерн", де врешті-решт став заступником гендиректора. Є заслуженим юристом України.

З 2002 по 2006 роки експосадовець був помічником тодішнього нардепа, згодом п'ятого президента Петра Порошенка. Був народним депутатом 8-го скликання за списком партії Блоку Петра Порошенка – набув мандат через дострокове припинення повноважень Олексія Савченка (той став головою Миколаївської ОДА). У Раді Буглак був головою підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції.

З 2012 року і на момент обрання до Ради Буглак був головним юридичним радником дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен". У 2015 році експосадовець був кандидатом до Вищої Ради Юстиції. З 2011 року Буглак одним із засновників юридичної компанії "Альянс адвокатів "Б і Б ЛЕКС".

Членом ЦВК Буглак став 4 жовтня 2019 року за поданням Європейської солідарності.

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