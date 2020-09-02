Раде предлагают, чтобы директора НАБУ назначал Кабмин - законопроект

Авторы документа предлагают определить, что назначенный директор НАБУ продолжает выполнять свои полномочия до завершения их срока

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором предлагается уполномочить Кабмин назначать и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро. Сейчас это делает президент.

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Авторы законопроекта №4025 — депутаты фракций Голос и Слуга народа. Среди них - глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

В пояснительной записке указывается, что предлагаемые изменения должны устранить "правовую неопределенность", возникшую из-за решения Конституционного суда, который признал указ президента о назначении директора НАБУ Артема Сытника неконституционным. Как пояснили в КСУ, президент, согласно Конституции, не может назначать главу НАБУ.

Авторы законопроекта предлагают определить статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом и наделить Кабмин полномочиями назначать и увольнять руководителя бюро.

Согласно проекту закона, конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек. Из них три человека определяются Кабмином и еще три человека - определяются Кабмином на основании предложений доноров, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Также законопроект определяет принципы организации и проведения конкурсного отбора.

Внешнюю оценку эффективности деятельности НАБУ, согласно законопроекту, будет давать комиссия из трех лиц, определенных Кабмином на основании предложений доноров.

Авторы документа предлагают определить, что директор НАБУ продолжает выполнять свои полномочия до завершения их срока.

28 августа КСУ признал главой НАБУ. В НАБУ назвали это решение политически мотивированным. неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначение Сытника

Судья КСУ Игорь Слиденко заявил , что решение КСУ не означает, что Сытник уволен. Его действия в должности директора НАБУ, по мнению судьи, были абсолютно законными.







Вадим Ребрина

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