Радикальная партия готова войти в новую коалицию - Ляшко

Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Радикальная партия готова войти в новую коалицию. Об этом заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, выступая в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы готовы принимать участие в формировании новой коалиции", - сказал он. Ляшко отметил, что условие Радикальной партии - это учет ее законодательных инициатив.

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17 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о решении парламентской фракции Народный фронт выйти из коалиции и, соответственно, о прекращении существования коалиции.

Как писала LIGA.net в аналитическом материале (открыть его), роспуск коалиции лишит избранного президента Владимира Зеленского конституционных полномочий для роспуска парламента. Вчера Рада назначила дату его инаугурации - это 20 мая. У избранного президента не слишком довольны. Сегодня Порошенко подписал указа об инаугурации: в АП команды совещались вместе.