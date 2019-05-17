Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.05.2019, 10:58

Радикальная партия готова войти в новую коалицию - Ляшко

Радикальная партия готова войти в новую коалицию - Ляшко - Фото
Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Олег Ляшко заявил, что условие Радикальной партии - это учет ее законодательных инициатив

Реклама
Реклама

Радикальная партия готова войти в новую коалицию. Об этом заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, выступая в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы готовы принимать участие в формировании новой коалиции", - сказал он. Ляшко отметил, что условие Радикальной партии - это учет ее законодательных инициатив.

Реклама

17 мая председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о решении парламентской фракции Народный фронт выйти из коалиции и, соответственно, о прекращении существования коалиции.

Как писала LIGA.net в аналитическом материале (открыть его), роспуск коалиции лишит избранного президента Владимира Зеленского конституционных полномочий для роспуска парламента. Вчера Рада назначила дату его инаугурации - это 20 мая. У избранного президента не слишком довольны. Сегодня Порошенко подписал указа об инаугурации: в АП команды совещались вместе.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, коалиция, Радикальная партия, олег ляшко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 