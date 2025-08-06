Радио Свобода показало последствия удара дронов СБУ по базе запуска "шахедов" – фото
"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Появилось спутниковое фото последствий удара по аэродрому оккупантов в Краснодарском крае, откуда оккупанты запускают "шахеды" по Украине. Об этом сообщило Радио Свобода и обнародовала снимок.

Речь идет об аэродроме "Приморско-Ахтарск", который в ночь на 2 августа атаковали беспилотники Службы безопасности Украины.

Новый спутниковый снимок аэродрома показывает еще больше следов пожаров после украинского удара 2 августа – эти следы относительно легко отличить от теней облаков по цвету и форме.

"Приморско-Ахтарск" – военный аэродром в Краснодарском крае, на северо-восточной окраине города. Там дислоцирован 960-й штурмовой авиаполк государства-агрессора. На вооружении полка находятся штурмовики Су-25.

С 2023 года территория аэродрома используется для запуска дронов-камикадзе для атак по украинским регионам.

  • 4 августа СБУ сообщила, что дроны спецслужбы поразили пять российских истребителей на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму, один самолет уничтожен полностью.
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