Радіо Свобода показало наслідки удару дронів СБУ по базі запуску "шахедів" – фото

На знімку видно сліди пожеж після українського удару по об'єкту окупантів у ніч проти 2 серпня

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

З’явилося супутникове фото наслідків удару по аеродрому окупантів у Краснодарському краї, звідки ворожа армія запускає "шахеди" по Україні. Про це повідомило Радіо Свобода й оприлюднило знімок.

Йдеться про аеродром "Приморсько-Ахтарськ", який у ніч проти 2 серпня атакували безпілотники Служби безпеки України.

Новий супутниковий знімок аеродрому показує ще більше слідів пожеж після українського удару 2 серпня – ці сліди відносно легко відрізнити від тіней хмар за кольором і формою.

"Приморсько-Ахтарськ" – військовий аеродром в Краснодарському краї, на північно-східній околиці міста. Там дислокований 960 штурмовий авіаполк держави-агресорки. На озброєнні полку є штурмовики Су-25.

З 2023 року територія аеродрому використовується для запуску дронів-камікадзе для атак по українських регіонах.

4 серпня СБУ повідомила, що дрони спецслужби вразили п'ять російських винищувачів на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, один літак знищено повністю.