Избран глава фракции Голос - и это не Вакарчук

Народный депутат Сергей Рахманин возглавил фракцию партии Голос в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Заместителем главы фракции стал Ярослав Железняк.
До избрания народным депутатом Рахманин был политическим журналистом, первым заместителем главного редактора газеты Зеркало недели, где проработал последние 20 лет.
В журналистике он более 30 лет.
8 июня Рахманин присоединился к партии музыканта Святослава Вакарчука Голос, с которой шел на парламентские выборы.
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