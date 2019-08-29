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Избран глава фракции Голос - и это не Вакарчук

Избран глава фракции Голос - и это не Вакарчук - Фото
Сергей Рахманин (фото - goloszmin.org)
29.08.2019, 14:05

Парламентская фракция партии Голос утвердила руководство

Народный депутат Сергей Рахманин возглавил фракцию партии Голос в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Заместителем главы фракции стал Ярослав Железняк.

До избрания народным депутатом Рахманин был политическим журналистом, первым заместителем главного редактора газеты Зеркало недели, где проработал последние 20 лет.

В журналистике он более 30 лет.

8 июня Рахманин присоединился к партии музыканта Святослава Вакарчука Голос, с которой шел на парламентские выборы.

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Сергей Рахманин голос свтослав вакарчук
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