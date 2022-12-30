Ракета С-300 в Беларуси. Военные Лукашенко заговорили о "преднамеренной провокации ВСУ"
Военное командование армии Беларуси, союзников страны-террориста РФ, "не исключает", что появление в приграничном районе страны обломков зенитной управляемой ракеты комплекса С-300 во время массированной российской ракетной атаки против Украины – это "преднамеренная провокация Вооруженных Сил Украины". Такую пропаганду Минска/Москвы озвучил начальник зенитных ракетных войск ВС РБ Кирилл Казанцев.
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Полковник армии беларуского диктатора Александра Лукашенко заявил, что "пораженная нами цель прилетела с украинской стороны". Также для него "остаются вопросы" по предполагаемому инциденту, и там "рассматривают две версии".
В первом случае, заявил беларуский военный, это может быть "непреднамеренный пуск ЗУР ввиду низкой обученности расчета" или "неисправность ракеты", или же "это преднамеренная провокация ВСУ".
- МИД Беларуси вызвало посла Украины и заявило ему "решительный протест в связи с инцидентом с ракетой".
- Минобороны Украины не исключает российской провокации с ракетой, официальный Киев готов к расследованию.
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