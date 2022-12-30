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Ракета С-300 в Беларуси. Военные Лукашенко заговорили о "преднамеренной провокации ВСУ"

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 09:56
Ракета С-300 в Беларуси. Военные Лукашенко заговорили о
Кирилл Казанцев (скриншот)

Военное командование армии Беларуси, союзников страны-террориста РФ, "не исключает", что появление в приграничном районе страны обломков зенитной управляемой ракеты комплекса С-300 во время массированной российской ракетной атаки против Украины – это "преднамеренная провокация Вооруженных Сил Украины". Такую пропаганду Минска/Москвы озвучил начальник зенитных ракетных войск ВС РБ Кирилл Казанцев.

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Полковник армии беларуского диктатора Александра Лукашенко заявил, что "пораженная нами цель прилетела с украинской стороны". Также для него "остаются вопросы" по предполагаемому инциденту, и там "рассматривают две версии".

В первом случае, заявил беларуский военный, это может быть "непреднамеренный пуск ЗУР ввиду низкой обученности расчета" или "неисправность ракеты", или же "это преднамеренная провокация ВСУ".

ВАЖНО. В условиях войны на уничтожение Украины и ее народа нельзя доверять информации от союзников российских оккупантов. Россия неоднократно подделывала "улики". Например, выкладывая фотографии обломков ракеты HIMARS, найденные в другом месте, как "обломки ракет HIMARS в Еленовке".
Євген Пилипенко
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война беларусь ракетный удар С-300 пропаганда зрк провокация ось зла Кирилл Казанцев
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