Ракетный удар по Днепру. Под завалами нашли тела погибших мужчины и женщины — глава ОВА

После ракетного удара по Днепру 28 июня под завалами автотранспортного предприятия, куда попала российская ракета, нашли тела двух погибших — мужчины и женщины. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, погибшие оказались в эпицентре взрыва. Резниченко отметил, что они не были военными, а само предприятие было гражданским объектом. На месте "прилета" специалисты обнаружили обломки крылатой ракеты "Калибр".

Россияне 28 июня обстреляли Днепропетровскую область шестью ракетами, четыре из которых удалось сбить.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находилось более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 16 человек, 59 получили ранения, более 40 – пропали без вести. Спасатели продолжают ликвидировать последствия и искать пострадавших.

Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.

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Дмитрий Гриниченко

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