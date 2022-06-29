Ракетный удар по Днепру. Под завалами нашли тела погибших мужчины и женщины — глава ОВА
29.06.2022, 07:30
Ракета (Фото: EPA)
После ракетного удара по Днепру 28 июня под завалами автотранспортного предприятия, куда попала российская ракета, нашли тела двух погибших — мужчины и женщины. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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По его словам, погибшие оказались в эпицентре взрыва. Резниченко отметил, что они не были военными, а само предприятие было гражданским объектом. На месте "прилета" специалисты обнаружили обломки крылатой ракеты "Калибр".
Россияне 28 июня обстреляли Днепропетровскую область шестью ракетами, четыре из которых удалось сбить.
- 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находилось более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 16 человек, 59 получили ранения, более 40 – пропали без вести. Спасатели продолжают ликвидировать последствия и искать пострадавших.
- Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.
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