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Россияне выпустили шесть ракет по Днепру и области: три из них сбиты

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 17:23
Россияне выпустили шесть ракет по Днепру и области: три из них сбиты - Фото
Борис Филатов (Фото: пресс-служба Днепропетровской ОВА)
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Российская армия нанесла ракетные удары по Днепру, в городе было слышно несколько громких взрывов. Информацию подтвердил мэр Днепра Борис Филатов

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"Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим", — написал Филатов. 

Ранее очевидцы сообщили LIGA.net, что в Днепре прогремело несколько громких взрывов, а над городом поднимаются клубы дыма. 

ДОПОЛНЕНО В 18:45. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне выпустили по области шесть ракет. Три из них украинские военные сбили – над Днепром и Синельниковским районом.

Резниченко сообщил, что в Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, горит сервисная компания. Сейчас на месте ударов работают спасатели и ищут под завалами людей.

  • 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находилось более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 16 человек, 59 получили ранения, более 40 – пропали без вести. Спасатели продолжают ликвидировать последствия и искать пострадавших.
  • Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.

Читайте также: "Это ужасно". Байден и Макрон отреагировали на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге 

Дмитрий Гриниченко, Оксана Житнюк
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ракетные удары война днепр борис филатов
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