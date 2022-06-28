Россияне выпустили шесть ракет по Днепру и области: три из них сбиты

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Российская армия нанесла ракетные удары по Днепру, в городе было слышно несколько громких взрывов. Информацию подтвердил мэр Днепра Борис Филатов.

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"Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим", — написал Филатов.

Ранее очевидцы сообщили LIGA.net, что в Днепре прогремело несколько громких взрывов, а над городом поднимаются клубы дыма.

ДОПОЛНЕНО В 18:45. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что россияне выпустили по области шесть ракет. Три из них украинские военные сбили – над Днепром и Синельниковским районом.

Резниченко сообщил, что в Днепре из-за "прилетов" разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, горит сервисная компания. Сейчас на месте ударов работают спасатели и ищут под завалами людей.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находилось более 1000 посетителей. По последним данным, погибли 16 человек, 59 получили ранения, более 40 – пропали без вести. Спасатели продолжают ликвидировать последствия и искать пострадавших.

Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.

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Дмитрий Гриниченко , Оксана Житнюк

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