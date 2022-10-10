Ракетный удар по Киеву. Власти города сообщили о первых последствиях: погибли пять человек
Сегодня, 10 октября, Россия ударила ракетами по Киеву. По предварительным данным погибли пять человек. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
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Предварительные результаты массированного ракетного удара по Киеву:
Шевченковский район. Три попадания по району. Повреждена проезжая часть. Шесть автомобилей загорелись, еще 15 повреждены. По предварительной информации пять человек погибли, 24 травмированы. Также два попадания в разные объекты инфраструктуры. Пострадали три человека.
Святошинский район. Попадание в одноэтажное здание. Травмировано три человека.
Голосеевский район. Два попадания в разные критические объекты инфраструктуры. Предварительно пострадал один человек.
Деснянский район. Попадание в объект критической инфраструктуры. Предварительно пострадал один человек. Последствия уточняются.
"На всех местах и объектах поражения работают спасательные службы. Берегите себя и не выходите из укрытий", – написали в КМВА.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил: "Угроза новых ударов сохраняется. Для пребывания в укрытиях возьмите теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов. В город пока не въезжайте".
ДОПОЛНЕНО В 10:50. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о прилетах в трех районах области – удары совершены по критической и гражданской инфраструктуре.
"Есть пострадавшие – люди находятся под завалами. На местах работают спасатели и необходимые службы, чтобы как можно быстрее спасти людей", – написал Кулеба.
Он добавил, что в области работает ПВО, количество сбитых ракет уточняется.
"Возможны перебои со связью, электричеством и водоснабжением. Поэтому позаботьтесь о заряженных телефонах, павербанках и запаситесь водой", – предупредил глава Киевской ОВА.
- Утром 10 октября Россия массированно ударила по центру Киева и по всей Украине.
- Также ночью оккупанты ударили по Запорожью. Обрушился подъезд жилого дома.
- Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева.
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