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Ракетный удар по Киеву. Власти города сообщили о первых последствиях: погибли пять человек

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10.10.2022, 11:26
Ракетный удар по Киеву. Власти города сообщили о первых последствиях: погибли пять человек - Фото
Последствия ракетного удара по Киеву (Фото: Нацполиция)
дополнено

Сегодня, 10 октября, Россия ударила ракетами по Киеву. По предварительным данным погибли пять человек. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Предварительные результаты массированного ракетного удара по Киеву:

Шевченковский район. Три попадания по району. Повреждена проезжая часть. Шесть автомобилей загорелись, еще 15 повреждены. По предварительной информации пять человек погибли, 24 травмированы. Также два попадания в разные объекты инфраструктуры. Пострадали три человека.

Святошинский район. Попадание в одноэтажное здание. Травмировано три человека.

Голосеевский район. Два попадания в разные критические объекты инфраструктуры. Предварительно пострадал один человек.

Деснянский район. Попадание в объект критической инфраструктуры. Предварительно пострадал один человек. Последствия уточняются.

"На всех местах и ​​объектах поражения работают спасательные службы. Берегите себя и не выходите из укрытий", – написали в КМВА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил: "Угроза новых ударов сохраняется. Для пребывания в укрытиях возьмите теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов. В город пока не въезжайте".

ДОПОЛНЕНО В 10:50. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о прилетах в трех районах области – удары совершены по критической и гражданской инфраструктуре.

"Есть пострадавшие – люди находятся под завалами. На местах работают спасатели и необходимые службы, чтобы как можно быстрее спасти людей", – написал Кулеба.

Он добавил, что в области работает ПВО, количество сбитых ракет уточняется.

"Возможны перебои со связью, электричеством и водоснабжением. Поэтому позаботьтесь о заряженных телефонах, павербанках и запаситесь водой", – предупредил глава Киевской ОВА.

Читайте также: Залужный: Россия выпустила 75 ракет по Украине, 41 сбили силы ПВО. Удары продолжаются

Наталія Медведєва
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война киев ракетный удар
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