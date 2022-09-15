Ракетный удар по Кривому Рогу. Два прилета вблизи гидротехнических сооружений – Вилкул
15 сентября Россия обстреляла ракетами район гидротехнических сооружений в Кривом Роге. Об этом сообщил глава военой администрации города Александр Вилкул.
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"Кривой Рог – ракетный удар... Снова два прилета в районе гидротехнических сооружений", – написал Вилкул в 17:07.
Подробности пока неизвестны.
ДОПОЛНЕНО в 17:58. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что зафиксированы прилеты вражеских ракет на территории Петровской громады.
"Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты", – написал он.
Райкович добавил, что одну ракету сбила ПВО.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил в 18:05, что россияне снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям.
По предварительной информации, люди не пострадали.
"На месте ударов работают спасатели и аварийные службы", – написал он.
- 14 сентября россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога семь ракет "Искандер" и "Кинжал". Повреждена гидротехническая инфраструктура.
- В Ингульце начал подниматься уровень воды, жителей некоторых улиц решили эвакуировать.
- По мнению ISW, ударом по дамбе в Кривом Роге россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ.
- Утром 15 сентября глава ОВА Александр Вилкул сообщил, что для ликвидации последствий ракетного удара пришлось взрывать дамбу.
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