Ракетный удар по Кривому Рогу. Два прилета вблизи гидротехнических сооружений – Вилкул

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15 сентября Россия обстреляла ракетами район гидротехнических сооружений в Кривом Роге. Об этом сообщил глава военой администрации города Александр Вилкул.

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"Кривой Рог – ракетный удар... Снова два прилета в районе гидротехнических сооружений", – написал Вилкул в 17:07.

Подробности пока неизвестны.

ДОПОЛНЕНО в 17:58. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что зафиксированы прилеты вражеских ракет на территории Петровской громады.

"Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты", – написал он.

Райкович добавил, что одну ракету сбила ПВО.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил в 18:05, что россияне снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям.

По предварительной информации, люди не пострадали.

"На месте ударов работают спасатели и аварийные службы", – написал он.

Наталія Медведєва

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