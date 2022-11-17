Ракеты по Польше. Варшава утверждает, что постоянно на связи с Киевом по инциденту

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский утверждает, что Варшава "очень подробно разъяснит, в том числе и украинской стороне", об инциденте с падением ракет 15 ноября в приграничном польском селе во время массированного российского удара по Украине. Его цитирует PAP.

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Он подчеркнул, что расследование по делу еще не завершено, поэтому правительство не разглашает всю информацию по нему

По его словам, определить, откуда прилетела ракета, "достаточно просто". Однако, указал Яблоньский, работа средств радиоэлектронной борьбы "может мешать" работе радаров, а показаниями можно манипулировать.

Именно поэтому, сказал замглавы МИД Польши, такую информацию нужно проверять дольше, чем обычно.

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На вопрос, почему Украина говорит, что хочет объективного расследования и направить своих специалистов для сбора доказательств, Яблоньский ответил, что Варшава постоянно на связи с Киевом.

"Мы находимся в фактически прямом, постоянном контакте с украинской стороной. Потому что мы поддерживаем Украину в этом вопросе с тех пор, как Россия начала вторжение, и делаем это в том числе в своих интересах", — сказал Яблонский.

Он повторил, что "мы продолжаем поддерживать тесные отношения с Украиной, в том числе и в этом вопросе".

На вопрос журналиста, почему, если это украинская ракета ПВО, такая информация не поступает с украинской стороны, дипломат призвал к терпению: "Эти переговоры еще продолжаются, эти вопросы проясняются".

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина хочет к нему присоединиться.

Предварительный анализ якобы позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО.

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Євген Пилипенко

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