Расследование секретных документов. Байден раскритиковал сомнения в его возрасте и памяти

Спецпрокурор заявил, что не будет рекомендовать выдвижение обвинений против Байдена, несмотря на доказательства, что он "намеренно сохранил" материалы

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент Джо Байден отреагировал на доклад специального советника Роберта Гура по поводу расследования секретных документов, подчеркнув различия между его делом и делом бывшего президента Дональда Трампа. Также он подчеркнул, что отчет несправедливо вызывает сомнения в его возрасте и памяти.

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"Суть в том, что специальный адвокат по моему делу решил не выдвигать никаких обвинений и этот вопрос сейчас закрыт", – сказал он.

Байден заявил, что он "рад", что Гур пришел к выводу не выдвигать обвинения после того, что Байден назвал "исчерпывающим" расследованием, которое охватывает период его пребывания в Сенате в 1970-х годах.

"Мне было особенно приятно видеть, что специальный адвокат четко указал на разительные различия между этим делом и Дональда Трампа", – сказал он.

Однако прокурор также объяснил свое решение тем, что Байден – "пожилой человек с плохой памятью", который намеренно хранил и раскрывал конфиденциальную информацию. На это американский лидер заявил, что несмотря на возраст – он чувствует себя хорошо и добавил, что "памятью все хорошо". Также Байден раскритиковал журналистов за то, что они выразили беспокойство избирателей относительно его возраста и остроты ума.

В частности отвечая на вопрос, почему ему нужно быть кандидатом от Демократической партии, президент Байден ответил, что он является наиболее квалифицированным человеком в этой стране, чтобы быть президентом Соединенных Штатов и "завершить работу, которую начал".

Байден сделал это заявление менее чем через два часа после обнародования 388-страничного отчета. В нем спецпрокурор заявил, что не будет рекомендовать выдвижение обвинений против Байдена, несмотря на доказательства того, что он "намеренно сохранил" материалы.

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В октябре Федеральное бюро расследований США провело в доме Трампа обыск – агенты изъяли около 13 000 документов, 103 из которых были засекречены, а 18 – полностью тайны. Они могли содержать разведывательные данные по Китаю и Ирану.

Команда действующего президента нашла две партии секретных документов времен вице-президентства Байдена – за период 2009-2017 годов, когда в должности президента был Барак Обама.

По данным американского издания CNN, первая партия была обнаружена в ноябре 2023 года в офисе аналитического центра Байдена в Вашингтоне. Там были материалы американской разведки, а также краткие аналитические записки по Украине, Ирану и Британии.

Вторую партию документов с грифом "секретно" обнаружили в гараже и близлежащем помещении в декабре во время проверки в резиденции Байдена в Уилмингтоне.

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