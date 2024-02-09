Розслідування секретних документів. Байден розкритикував сумніви щодо його віку й пам'яті

Спецпрокурор Гур 8 лютого заявив, що не рекомендуватиме висунення звинувачень проти Байдена щодо справи із документами, попри докази, що він "навмисно зберіг" матеріали

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент Джо Байден відреагував на доповідь спеціального радника Роберта Гура щодо розслідування секретних документів, підкресливши відмінності між його справою та справою колишнього президента Дональда Трампа. Також він наголосив, що звіт несправедливо викликає сумніви щодо його віку та пам’яті.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Суть у тім, що спеціальний адвокат у моїй справі вирішив не висувати жодних звинувачень і це питання зараз закрите" – сказав він.

Байден заявив, що він "радий", що Гур дійшов висновку не висувати звинувачення після того, що Байден назвав "вичерпним" розслідуванням, яке охоплює період його перебування в Сенаті в 1970-х роках.

"Мені було особливо приємно бачити, що спеціальний адвокат чітко вказав на разючі відмінності між цією справою і Дональда Трампа", – сказав він.

Однак прокурор також пояснив своє рішення тим, що Байден – "літній чоловік з поганою памʼяттю", який навмисно зберігав і розкривав конфіденційну інформацію. На це американський лідер заявив, що попри вік – він почувається добре і додав, що "з пам’яттю все добре". Також Байден розкритикував журналістів за те, що вони висловили занепокоєння виборців щодо його віку та гостроти розуму.

Зокрема відповідаючи на запитання, чому йому потрібно бути кандидатом від Демократичної партії, президент Байден відповів, що він є найбільш кваліфікованою людиною в цій країні, щоб бути президентом Сполучених Штатів і "завершити роботу, яку розпочав".

Байден зробив цю заяву менш ніж через дві години після оприлюднення 388-сторінкового звіту. У ньому спецпрокурор заявив, що не рекомендуватиме висунення звинувачень проти Байдена, попри докази того, що він "навмисно зберіг" матеріали.

Читайте також: Клінтон і Трамп пов'язані зі скандальною справою Епштайна – суд у США публікує документи

У жовтні Федеральне бюро розслідувань США провело в будинку Трампа обшук – агенти вилучили близько 13 000 документів, 103 з яких були засекречені, а 18 — цілком таємні. Вони могли містити розвідувальні дані щодо Китаю та Ірану.

Команда чинного президента знайшла дві партії секретних документів часів віцепрезидентства Байдена – за період 2009-2017 років, коли на посаді президента перебував Барак Обама.

За даними американського видання CNN, першу партію виявили у листопаді 2023 року в офісі аналітичного центра Байдена у Вашингтоні. Там були матеріали американської розвідки, а також короткі аналітичні записки щодо України, Ірану та Британії.

Другу партію документів із грифом "таємно" виявили в гаражі та прилеглому приміщенні у грудні під час перевірки в резиденції Байдена у Вілмінгтоні.

Читайте також: Байден звинуватив Трампа у зриві домовленостей щодо кордону. Від цього залежить допомога Україні