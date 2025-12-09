Расследование зверств в Мали. Сибига предостерег африканские правительства от сотрудничества с РФ

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне расследования Associated Press относительно российских зверств в Мали призвал африканские правительства избегать любого сотрудничества с Россией. Об этом говорится в сообщении МИД.

"Современная Россия не имеет ничего общего с наследием Советского Союза в Африке – она приносит не освобождение, а беззаконие, зверства и грабежи. Не ставьте под угрозу свою безопасность", – говорится в сообщении.

Он также отметил большую международную поддержку тех африканских стран, которые сталкиваются с неприемлемыми угрозами для своей безопасности из-за присутствия российских военных на их территориях.

Сибига отметил, что Россия распространяет насилие, хаос и грабежи независимо от названия подразделения – будь то "Вагнер", или "Африканский корпус", или просто "Российская армия".

"Эти звери не действуют самостоятельно. Они официально являются частью Министерства обороны России. И эти преступники, и само российское государство должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул Сибига.

Он призвал международное сообщество к решительной реакции, требуя международных правовых мер, включая ордера на арест и санкции. Министр добавил, что Украина также настаивает на проведении международной миссии для установления фактов и независимого расследования "с целью выяснения фактов и полного масштаба зверств, которые могут быть значительно больше, чем известно сейчас". Миссия может быть под эгидой ООН.

7 декабря Ассошиэйтед Пресс опубликовало расследование о преступлениях российского подразделения "Африканский корпус" в Мали. Там рассказывалось, как подразделение использует тактику "выжженной земли" и продолжило практику зверств, изнасилований и беспорядочных убийств, которые ранее были присущи наемникам группы "Вагнера".

Агентству удалось пообщаться с 34 беженцами. Они якобы описывали преступления россиян – двое из них обнаружили тела близких без печени и почек.

"Это политика выжженной земли. Солдаты ни с кем не разговаривают. Они стреляют в любого, кого видят. Без вопросов, без предупреждения. Люди даже не знают, за что их убивают", – рассказал один из местных жителей, которому удалось бежать.

Представитель Агентства ООН по делам беженцев в Мавритании Шукру Джансизоглу отметил, что "многие люди подвергаются изнасилованиям, нападениям и убийствам". По его словам, изменилось только название подразделения, а методы остались теми же, а то и хуже.

Журналисты отметили, что власти Мали публично не признали присутствие "Вагнера" или "Африканского корпуса". При этом МИД РФ подтвердил, что подразделение действует "по запросу малийских властей".