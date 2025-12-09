Розслідування звірств у Малі. Сибіга застеріг всі африканські уряди від будь-якої співпраці з РФ

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі розслідування Associated Press щодо російських звірств у Малі закликав африканські уряди уникати будь-якої співпраці з Росією. Про це йдеться в повідомленні МЗС.

"Сучасна Росія не має нічого спільного зі спадщиною Радянського Союзу в Африці – вона приносить не визволення, а беззаконня, звірства і грабежі. Не ставте під загрозу свою безпеку", – йдеться в повідомленні.

Він також наголосив на більшій міжнародній підтримці тих африканських країн, які стикаються з неприйнятними загрозами для своєї безпеки через присутність російських військових на їхніх територіях.

Сибіга наголосив, що Росія поширює насильство, хаос і грабежі незалежно від назви підрозділу – чи то "Вагнер", чи "Африканський корпус", чи просто "Російська армія".

"Ці звірі не діють самостійно. Вони офіційно є частиною Міністерства оборони Росії. І ці злочинці, і сама російська держава мають бути притягнуті до відповідальності", – наголосив Сибіга.

Він закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції, вимагаючи міжнародних правових заходів включно з ордерами на арешт та санкції. Міністр додав, що Україна також наполягає на проведенні міжнародної місії для встановлення фактів та незалежного розслідування "з метою з’ясування фактів і повного масштабу звірств, що можуть бути значно більшими, ніж відомо наразі." Місія може бути під егідою ООН.

7 грудня Associated Press опублікувало розслідування про злочини російського підрозділу "Африканський корпус" в Малі. Там розповідалось, як підрозділ використовує тактику "випаленої землі" та продовжив практику звірств, зґвалтувань і безладних вбивств, які раніше були притаманні найманцям групи "Вагнера".

Агентству вдалось поспілкуватись з 34 біженцями. Вони нібито описували злочини росіян – двоє з них виявили тіла близьких без печінки та нирок.

"Це політика випаленої землі. Солдати ні з ким не розмовляють. Вони стріляють у будь-кого, кого бачать. Без запитань, без попередження. Люди навіть не знають, за що їх убивають", – розповів один із місцевих мешканців, якому вдалось втекти.

Представник Агентства ООН у справах біженців у Мавританії Шукру Джансизоглу зазначив, що "багато людей зазнають зґвалтувань, нападів та вбивств". За його словами, змінилася тільки назва підрозділу, а методи залишилися тими самими, а то і гіршими.

Журналісти зазначили, що влада Малі публічно не визнала присутність "Вагнера" чи "Африканського корпусу". Водночас МЗС РФ підтвердило, що підрозділ діє "на запит малійської влади".