Расследователи опознали российского пилота, который перелетел на Ми-8 в Украину

Пилотом перелетевшего в Украину российского вертолета Ми-8, предположительно, был летчик Максим Кузьминов. К таким выводам пришли расследователи российского издания Агентство.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как утверждают журналисты, именно Кузьминов заснят на видео, которое опубликовало Главное управление разведки минобороны 3 сентября.

По их данным, Максим Кузьминов - летчик-штурмовик 319-го отдельного вертолетного полка Восточного военного округа. Издание утверждает, что это подтверждают его аккаунты в социальных сетях, достоверность данных которых удалось верифицировать по свидетельствам нескольких знакомых пилота.

3 сентября в сети появился анонс документального фильма "Сбитые летчики России". Одним из его эпизодов стала спецоперация ГУР "Синица", по итогам которой в Украину перелетел российский военный вертолет Ми-8 с экипажем и военным грузом. В анонсе на фоне фотографии вертолета появляется человек в черной футболке с украинским трезубом, который по-русски говорит, что "никому не нужна эта война".

В разведке подтвердили, что появившийся в анонсе человек — пилот, который перегнал вертолет на аэродром ВСУ. Имя пилота в анонсе документального фильма не называется.

23 августа стало известно, что военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме.

Начальник ГУР Буданов рассказал, что пилот российского вертолета, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались бежать, их ликвидировали.

Читайте также: Операция "Синица". Новые фото с российским вертолетом Ми-8, который ГУР выманило в Украину

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.