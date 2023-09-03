UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Расследователи опознали российского пилота, который перелетел на Ми-8 в Украину

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 21:46
Расследователи опознали российского пилота, который перелетел на Ми-8 в Украину - Фото
Фото - скриншот из видео

Пилотом перелетевшего в Украину российского вертолета Ми-8, предположительно, был летчик Максим Кузьминов. К таким выводам пришли расследователи российского издания Агентство

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как утверждают журналисты, именно Кузьминов заснят на видео, которое опубликовало Главное управление разведки минобороны 3 сентября.

По их данным, Максим Кузьминов - летчик-штурмовик 319-го отдельного вертолетного полка Восточного военного округа. Издание утверждает, что это подтверждают его аккаунты в социальных сетях, достоверность данных которых удалось верифицировать по свидетельствам нескольких знакомых пилота.

3 сентября в сети появился анонс документального фильма "Сбитые летчики России". Одним из его эпизодов стала спецоперация ГУР "Синица", по итогам которой в Украину перелетел российский военный вертолет Ми-8 с экипажем и военным грузом. В анонсе на фоне фотографии вертолета появляется человек в черной футболке с украинским трезубом, который по-русски говорит, что "никому не нужна эта война". 

В разведке подтвердили, что появившийся в анонсе человек — пилот, который перегнал вертолет на аэродром ВСУ. Имя пилота в анонсе документального фильма не называется. 

  • 23 августа стало известно, что военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме.
  • Начальник ГУР Буданов рассказал, что пилот российского вертолета, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались бежать, их ликвидировали.

Читайте также: Операция "Синица". Новые фото с российским вертолетом Ми-8, который ГУР выманило в Украину

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Главное управление разведкивертолетдокументальный фильмспецоперациями-8
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 