Розслідувачі впізнали російського льотчика, який перелетів на Мі-8 в Україну

Льотчиком російського гелікоптера Мі-8, який перелетів в Україну, імовірно, був Максим Кузьмінов. Таких висновків дійшли розслідувачі російського видання Агентство.

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Як стверджують журналісти, саме Кузьмінова знято на відео, яке опублікувало Головне управління розвідки міноборони 3 вересня.

За їхніми даними, Максим Кузьмінов – льотчик-штурмовик 319 окремого вертолітного полку Східного військового округу. Видання стверджує, що це підтверджують його облікові записи в соціальних мережах, вірогідність даних яких вдалося верифікувати за свідченнями кількох знайомих пілота.

3 вересня у мережі з'явився анонс документального фільму "Збиті льотчики Росії". Одним із його епізодів стала спецоперація ГУР "Синиця", за підсумками якої в Україну перелетів російський військовий гелікоптер Мі-8 з екіпажем та військовим вантажем. В анонсі на тлі фотографії гелікоптера з'являється людина у чорній футболці з українським тризубом, яка російською мовою каже, що "нікому не потрібна ця війна".

У розвідці підтвердили, що людина, яка з'явилася в анонсі, — льотчик, який перегнав гелікоптер на аеродром ЗСУ. Ім'я льотчика в анонсі документального фільму не називається.

23 серпня стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, який сів на українському аеродромі.

Начальник ГУР Буданов розповів, що льотчик російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли до України. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися тікати, їх ліквідували.

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