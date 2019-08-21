Расстрел Майдана. Суд рассмотрел апелляции экс-беркутовцев

Киевский апелляционный суд оставил под стражей четырех бывших членов подразделения особого назначения "Беркут", которых подозревают в расстрелах на Майдане во время Революции Достоинства. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба суда.
Речь идет о Сергее Зинченко, Александре Маринченко, Павле Аброськине и Олеге Янишевском.
Отмечается, что 21 августа коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение Святошинского райсуда Киева от 16 июля 2019 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора и подозреваемым продлен срок содержания под стражей на 60 дней, до 14 сентября 2019 года включительно.
Сообщается, что решение Святошинского райсуда оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.
Читайте также: Задержаниями в Москве командует беглый беркутовец Кусюк: видео