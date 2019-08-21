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Расстрел Майдана. Суд рассмотрел апелляции экс-беркутовцев

Расстрел Майдана. Суд рассмотрел апелляции экс-беркутовцев - Фото
Экс-беркутовцы на скамье подсудимых (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.08.2019, 23:29

Защита ходатайствовала об отмене продления ареста

Киевский апелляционный суд оставил под стражей четырех бывших членов подразделения особого назначения "Беркут", которых подозревают в расстрелах на Майдане во время Революции Достоинства. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба суда.

Речь идет о Сергее Зинченко, Александре Маринченко, Павле Аброськине и Олеге Янишевском.

Отмечается, что 21 августа коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение Святошинского райсуда Киева от 16 июля 2019 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора и подозреваемым продлен срок содержания под стражей на 60 дней, до 14 сентября 2019 года включительно.

Сообщается, что решение Святошинского райсуда оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

  • 19 августа Святошинский райсуд Киева перенес заседание по делу экс-беркутовцев на другой день, чем вызвал возмущение родственников жертв расстрелов.
  • Подозреваемые Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко и Сергей Тамтура находятся под арестом с 17 мая 2016 года. Бывших "беркутовцев" обвиняют в причастности к расстрелам активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской.
  • 16 июля одному из фигурантов дела Александру Тамтуре суд смягчил меру пресечения, назначив ему круглосуточный домашний арест.

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