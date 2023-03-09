Расстрел за "Слава Украине". Личность убитого россиянами бойца не установлена – Ермак

Пока что не установлена личность украинского военнослужащего, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине". Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с журналистами, сообщает корреспондент LIGA.net.

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Ермак подчеркнул, что в настоящее время экспертизы еще не завершены, и имя и личность убитого россиянами бойца не установлены.

Глава ОП подчеркнул, что с официальным комментарием по этому поводу выступит Служба безопасности Украины или Офис генпрокурора.

7 марта в командовании Сухопутных войск заявили, что якобы идентифицировали украинского воина, который был расстрелян российскими оккупантами, и предварительно назвали имя. Однако параллельно с этим озвучивались и другие версии о личности погибшего воина.

Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Омбудсмен Лубинец направил это видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России.

Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего. Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.

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Оксана Житнюк , Юрій Смірнов

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