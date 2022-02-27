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Разбитое врагом здание лицея и детского интерната в Василькове – видео

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 09:36
Разбитое врагом здание лицея и детского интерната в Василькове – видео - Фото
Источник: тг-канал Алексея Гончаренко

Враг разбомбил здание Васильковского лицея. Появились видео улиц города после атаки россиян, пишет Госспецсвязи и нардеп Алексей Гончаренко.

Также атаковали детский интернат.

Ночью русские войска атаковали нефтебазу в Василькове. Там произошел пожар.

Сеть АЗС KLO, которой принадлежала база, говорит, что удалось спасти горючее, его передадут вооруженным силам

Между тем ГСЧС дало инструкцию людям, что делать при техногенной аварии и как уберечь себя.

Катерина Амеліна
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васильков война с россией вторжение в украину
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