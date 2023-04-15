"Разбойник", которого выгонял Зеленский, теперь в ДФТГ. Позывной – "Разбойник"
Бывший секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский почти четыре года назад выгнал с заседания и назвал "разбойником", что быстро стало мемом, сейчас является бойцом одного из добровольческих формирований территориальной громады, и взял себе позывной "Разбойник". Об этом во время стрима на Телебачення Торонто рассказал директор департамента стратегических инициатив фонда Повернись живим Иван Науменко.
В стриме, посвященном вопросам потребностей территориальной обороны, Науменко рассказал, что ему позвонил "очередной незнакомый номер" со словами: "Я – разбойник".
Науменко отметил, что мужчина из ДФТГ обращался в фонд Повернись живим "за условным мавиком".
"И мы с ним общаемся, и он такой: "Я вообще тот чувак, которого президент в Борисполе выгонял из зала в 2019 году", – рассказал Науменко, отметив, что теперь он взял себе позывной "Разбойник".
В Instagram Годунок называет себя общественным деятелем и "народным разбойником".
- В июле 2019 года Зеленский выгнал с заседания в Борисполе тогдашнего секретаря горсовета Ярослава Годунка. Он прочитал с телефона, что Годунок ранее был осужден по статье о разбое в сочетании с тяжкими телесными повреждениями.
- Фраза Зеленского "Выйди отсюда, разбойник" сразу стала мемом.
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