"Разбойник", которого выгонял Зеленский, теперь в ДФТГ. Позывной – "Разбойник"

Бывший секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский почти четыре года назад выгнал с заседания и назвал "разбойником", что быстро стало мемом, сейчас является бойцом одного из добровольческих формирований территориальной громады, и взял себе позывной "Разбойник". Об этом во время стрима на Телебачення Торонто рассказал директор департамента стратегических инициатив фонда Повернись живим Иван Науменко.

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В стриме, посвященном вопросам потребностей территориальной обороны, Науменко рассказал, что ему позвонил "очередной незнакомый номер" со словами: "Я – разбойник".

Науменко отметил, что мужчина из ДФТГ обращался в фонд Повернись живим "за условным мавиком".

"И мы с ним общаемся, и он такой: "Я вообще тот чувак, которого президент в Борисполе выгонял из зала в 2019 году", – рассказал Науменко, отметив, что теперь он взял себе позывной "Разбойник".

В Instagram Годунок называет себя общественным деятелем и "народным разбойником".

В июле 2019 года Зеленский выгнал с заседания в Борисполе тогдашнего секретаря горсовета Ярослава Годунка. Он прочитал с телефона, что Годунок ранее был осужден по статье о разбое в сочетании с тяжкими телесными повреждениями.

Фраза Зеленского "Выйди отсюда, разбойник" сразу стала мемом.

Оксана Житнюк

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