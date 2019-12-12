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"Раздуто". Резников заступился за ОП насчет коммюнике по Донбассу

"Раздуто". Резников заступился за ОП насчет коммюнике по Донбассу - Фото
Алексей Резников (фото - facebook.com/reznikovoleksii)
12.12.2019, 07:40

По мнению украинского политического переговорщика в Минске Алексея Резникова, шум в СМИ и соцсетях из-за правок в тексте на сайте ОП поднялся зря

То, что Офис президента исправил на следующий день после публикации украинский текст соглашений, достигнутых на нормандском саммите в Париже, представитель Украины в политической подгруппе минского процесса Алексей Резников назвал "сложностями перевода". Об этом пишет Hromadske.

По его словам, это якобы "надуманная, раздутая история из ничего".

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"Представьте себе - идут сложные переговоры; политические советники, представители четырех ведомств дошлифовывают слова... Но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языках, а текст получается на английском", - пояснил Резников.

В тексте на сайте ОП "правовые аспекты закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" заменили на "все правовые аспекты особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО".

Сегодня в Раде рассмотрят продление действия закона об особом статусе ОРДЛО.

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