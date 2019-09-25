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Разговор Трампа с Зеленским: реакция Конгресса США на стенограмму

Разговор Трампа с Зеленским: реакция Конгресса США на стенограмму - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
25.09.2019, 21:20

Конгрессмены настаивают на импичменте президента

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что опубликованная стенограмма разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского лишь подтверждает необходимость отставки американского лидера. Об этом сообщает CNN.

"Публикация стенограммы подтверждает, что президент своими действиями подрывает честность наших выборов, достоинство занимаемой им должности и нашу национальную безопасность. Президент пытался сделать беззаконие добродетелью в Америке и сейчас экспортирует его за границ", - заявила Пелози.

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По словам политика, Конгресс должен добиваться импичмента Трампа.

"Стенограмма и мошеннические действия Министерства юстиции, причастные к беззаконию президента, подтверждают необходимость проведения расследования по делу об импичменте. Ясно, что Конгресс должен действовать", - подытожила она.

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Владимир Зеленский дональд трамп конгресс импичмент стенограмма разговор нэнси пелоси
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