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Разумков, Беленюк, Новинский и "Юзик" стали нардепами

Разумков, Беленюк, Новинский и "Юзик" стали нардепами - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.08.2019, 16:11

Всего на данный момент ЦИК зарегистрировала 238 депутатов Верховной Рады

Сегодня ЦИК зарегистрировала еще 47 депутатов в Верховную Раду по спискам партий и 46 мажоритарщиков, сообщает пресс-служба комиссии.

От партии Слуга народа зарегистрированы 38 нардепов, среди них - Дмитрий Разумков, Александр Ткаченко, Жан Беленюк, Михаил Радуцкий и Даниил Гетманцев.

От партии ОПЗЖ зарегистрирован один депутат, от ЕС - трое, от Голоса - пять.

Среди 46 зарегистрированных депутатов, прошедших в Верховную Раду по одномандатным округам, - Вадим Новинский от Оппоблока и Юрий Корявченков от Слуги народа, известный как "Юзик", автор и актер "Квартала 95".

Сегодня ЦИК зарегистрировал 93 народных депутата, всего на данный момент зарегистрировано 238.

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