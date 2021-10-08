Разумков хочет работать в комитете Шуфрича
08.10.2021, 12:42
Дмитрий Разумков (Фото: скриншот из видео LBTV/YouTube)
Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков хочет работать в комитете по вопросам свободы слова, который возглавляет нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич. О своем желании Разумков заявил на брифинге в кулуарах парламента.
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Разумков заявил, что "пока не подавался ни в один комитет", но хочет стать членом парламентского комитета по вопросам свободы слова.
На уточняющий вопрос журналиста, хочет ли Разумков в комитет Шуфрича, экс-спикер ответил утвердительно.
- Конфликт между руководством фракции Слуги Народа и Разумковым возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды.
- 7 октября Рада отправила в отставку Разумкова. За отзыв спикера проголосовали 284 нардепа.
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