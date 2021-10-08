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Разумков хочет работать в комитете Шуфрича

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 12:42
Разумков хочет работать в комитете Шуфрича - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: скриншот из видео LBTV/YouTube)

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков хочет работать в комитете по вопросам свободы слова, который возглавляет нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич. О своем желании Разумков заявил на брифинге в кулуарах парламента.

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Разумков заявил, что "пока не подавался ни в один комитет", но хочет стать членом парламентского комитета по вопросам свободы слова.

На уточняющий вопрос журналиста, хочет ли Разумков в комитет Шуфрича, экс-спикер ответил утвердительно. 

Читайте также: Монобольшинство не прошло испытание Разумковым. Как Рада избавилась от спикера

Елизавета Кумбер
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отставка свобода слова нестор шуфрич Дмитрий Разумков комитет ВР
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