Разумков хочет работать в комитете Шуфрича

Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков хочет работать в комитете по вопросам свободы слова, который возглавляет нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич. О своем желании Разумков заявил на брифинге в кулуарах парламента.

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Разумков заявил, что "пока не подавался ни в один комитет", но хочет стать членом парламентского комитета по вопросам свободы слова.

На уточняющий вопрос журналиста, хочет ли Разумков в комитет Шуфрича, экс-спикер ответил утвердительно.

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Елизавета Кумбер

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