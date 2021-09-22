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Разумков не связывает покушение на Шефира с борьбой с олигархами

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 19:55
Разумков не связывает покушение на Шефира с борьбой с олигархами - Фото
Дмитрий Разумков (скриншот с видео)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не считает, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира связано с законопроектом об олигархах. Об этом он сказал в интервью телеканалу Прямой.

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"Я бы не связывал это с борьбой с олигархами. Это преступление, и все равно, кто его совершил... У нас некоторые коллеги раньше времени пытаются развешивать ярлыки. Это очень плохая тенденция", – сказал Разумков.

Он считает, что обстрел автомобиля Шефира можно расценивать как давление на президента, его офис или непосредственно на самого Шефира.

На реплику журналистки о том, что это "удобная позиция — привязать случившееся к законопроекту об олигархах", Разумков сказал: "Я думаю, что это необдуманная позиция отдельных индивидов, которые об этом говорят. Так можно и дождь привязать к этому законопроекту".

  • В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира. Он видит одной из вероятных версий покушения сопротивление групп, которые "раньше все контролировали". 



Вадим Ребрина
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олигарх Дмитрий Разумков Сергей Шефир
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