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Разумков о последствиях пандемии для Евросоюза: Чем закончится, сказать тяжело

Разумков о последствиях пандемии для Евросоюза: Чем закончится, сказать тяжело - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.04.2020, 11:13

Глава парламента Дмитрий Разумков согласен с выражением, что после пандемии коронавируса "мир никогда не будет прежним", и не знает, что будет с ЕС

Пандемия коронавируса будет серьезным ударом по Европе и Европейскому Союзу, чем она закончится, сказать тяжело: идет процесс деглобализации. Так считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, о чем сообщил Левый берег.

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Он не стал отвечать прямо на вопрос, "выживет ли ЕС", указав, что еще не пройден пик пандемии, ведь "только после этого можно реально понимать, что будет происходить дальше".

"Я думаю, мы будем видеть процесс деглобализации во всех планах, начиная от политического и экономического. Мы это уже видим это в Европе, где каждый сам за себя. Где свои интересы ставятся выше глобально-мировых. <...> Если мы говорим про экономические процессы, то, думаю, будет наблюдаться... попытки перейти к замкнутому циклу производства", - сказал Разумков.

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По словам спикера Рады, еще недавно "никто бы и не подумал", что развитые общества зайдут в пандемию, перед которой окажутся бессильными. Последствия от коронавируса будут "гораздо серьезнее", чем после пандемии испанского гриппа, считает Разумков.

"Испанка" – вероятно, самая массовая пандемия гриппа за всю историю человечества. За полтора года в 1919–1920-х заразились около 550 млн человек (около 30% населения планеты), умерли, по разным оценкам, от 17 до 100 млн.

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Евгений Пилипенко
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