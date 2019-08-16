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Разумков о принципах языковой политики: Механизм пряника - НВ

Разумков о принципах языковой политики: Механизм пряника - НВ - Фото
Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.08.2019, 11:28

Глава партии Слуга народа рассказал, какой он видит культурно-языковую политику Украины по итогам обновления власти

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что является сторонником поддержки украинского государственного языка, но действовать нужно механизмом пряника. Об этом он сказал в интервью НВ.

Разумков прокомментировал вопрос журналиста о том, уйдет ли теперь в прошлое культурная политика времен Петра Порошенко - языковые квоты, запрет российских соцсетей, ограничение книжной продукции из России.

"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил президент Зеленский. Например, введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, создающего украиноязычный контент", - объяснил Разумков.

Глава партии прокомментировал свое недавнее интервью российскому изданию Коммерсант. "Я тоже не давал интервью российским СМИ очень давно, но, если мы с вами говорим о подходах, я готов общаться и сотрудничать со СМИ, которые не вредят моей стране", - уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, человеком какой культуры он считает себя в многоязычной и многокультурной Украине, будучи русскоязычным, Разумков сказал: "А Николай Гоголь - русский или украинский писатель?...Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя".

  • 24 июля 2019 года Разумков заявил, что вопрос о статусе русского языка во временно оккупированном Донбассе нужно будет обсуждать.

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Слуга народа Владимир Зеленский Петр Порошенко язык Дмитрий Разумков
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