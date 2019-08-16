Разумков о принципах языковой политики: Механизм пряника - НВ

Дмитрий Разумков (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что является сторонником поддержки украинского государственного языка, но действовать нужно механизмом пряника. Об этом он сказал в интервью НВ.

Разумков прокомментировал вопрос журналиста о том, уйдет ли теперь в прошлое культурная политика времен Петра Порошенко - языковые квоты, запрет российских соцсетей, ограничение книжной продукции из России.

"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил президент Зеленский. Например, введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, создающего украиноязычный контент", - объяснил Разумков.

Глава партии прокомментировал свое недавнее интервью российскому изданию Коммерсант. "Я тоже не давал интервью российским СМИ очень давно, но, если мы с вами говорим о подходах, я готов общаться и сотрудничать со СМИ, которые не вредят моей стране", - уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, человеком какой культуры он считает себя в многоязычной и многокультурной Украине, будучи русскоязычным, Разумков сказал: "А Николай Гоголь - русский или украинский писатель?...Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя".

что вопрос о статусе русского языка во временно оккупированном Донбассе нужно будет обсуждать. 24 июля 2019 года Разумков заявил

Читайте также: "Отключу микрофон". Разумков и Рабинович поспорили о языке: видео