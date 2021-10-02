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Разумков пригласил нардепов Слуги народа обсудить его "неудовлетворительную" работу

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 11:59
Разумков пригласил нардепов Слуги народа обсудить его
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил народных депутатов фракции Слуга народа на встречу, чтобы обсудить его "неудовлетворительную" работу на должности. Об этом в Facebook сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний. 

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"В связи с тем, что 30 сентября поступило письмо за подписью главы депутатской фракции СН Давида Арахамии о выдаче подписных листов под предложение об отзыве главы ВР Разумкова в связи с неудовлетворительной работой на этой должности, приглашаю вас как представителей СН на встречу в понедельник 4 октября в 18:00 в конференц-зал админздания Рады по ул. Грушевского, 5", – говорится в письме Разумкова.

Разумков пригласил нардепов Слуги народа обсудить его "неудовлетворительную" работу

Глава СН Александр Корниенко в комментарии корреспонденту LIGA.net сказал: "Рассмотрим обращение уважаемого Главы ВР и сообщим о решении". 

  • Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
  • На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы Арахамия и Стефанчук прилюдно поругались с Разумковым из-за закона об олигархах.
  • 30 сентября стало известно, что Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. По регламенту Верховной Рады, чтобы отозвать спикера, нужно собрать не менее 150 подписей нардепов. А для отстранения его от должности требуется 226 голосов нардепов.
  • В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.
Владислав Сердюк, Юрий Смирнов
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Дмитрий Разумков Александр Корниенко
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