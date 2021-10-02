Разумков пригласил нардепов Слуги народа обсудить его "неудовлетворительную" работу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил народных депутатов фракции Слуга народа на встречу, чтобы обсудить его "неудовлетворительную" работу на должности. Об этом в Facebook сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

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"В связи с тем, что 30 сентября поступило письмо за подписью главы депутатской фракции СН Давида Арахамии о выдаче подписных листов под предложение об отзыве главы ВР Разумкова в связи с неудовлетворительной работой на этой должности, приглашаю вас как представителей СН на встречу в понедельник 4 октября в 18:00 в конференц-зал админздания Рады по ул. Грушевского, 5", – говорится в письме Разумкова.

Глава СН Александр Корниенко в комментарии корреспонденту LIGA.net сказал: "Рассмотрим обращение уважаемого Главы ВР и сообщим о решении".

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы Арахамия и Стефанчук прилюдно поругались с Разумковым из-за закона об олигархах.

30 сентября стало известно, что Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. По регламенту Верховной Рады, чтобы отозвать спикера, нужно собрать не менее 150 подписей нардепов. А для отстранения его от должности требуется 226 голосов нардепов.

В тот же день Разумков заявил, что не может подписать закон об олигархах из-за позиции комитета по его окончательной редакции.

Владислав Сердюк , Юрий Смирнов

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