Разумков рассказал, предлагали ли ему "доплаты"

Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что к нему "никто не приходил и не предлагал доплат". Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"На этой должности ко мне никто не приходил и не предлагал", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, были ли предложения нардепам фракции Слуга народа, Разумков сказал: "Я думаю, если бы были такие факты, они бы обратились в правоохранительные органы. Это так нужно сделать".

По его словам, он получает сейчас зарплату в сумме около 40 000 грн (в месяц, - ред.) в зависимости от того, сколько рабочих дней в месяце.

считает недостаточной для народного депутата зарплату в 50 000 грн. 19 августа Разумков заявлял , что

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