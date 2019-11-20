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Разумков рассказал, предлагали ли ему "доплаты"

Разумков рассказал, предлагали ли ему "доплаты" - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
20.11.2019, 09:05

По словам спикера парламента, он получает порядка 40 000 грн зарплаты в месяц

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что к нему "никто не приходил и не предлагал доплат". Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"На этой должности ко мне никто не приходил и не предлагал", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, были ли предложения нардепам фракции Слуга народа, Разумков сказал: "Я думаю, если бы были такие факты, они бы обратились в правоохранительные органы. Это так нужно сделать".

По его словам, он получает сейчас зарплату в сумме около 40 000 грн (в месяц, - ред.) в зависимости от того, сколько рабочих дней в месяце.

  • 19 августа Разумков заявлял, что считает недостаточной для народного депутата зарплату в 50 000 грн.

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Слуга народа зарплата Дмитрий Разумков доплата
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