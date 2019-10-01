Разумков: Я уйду с поста главы партии Слуга народа

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады и глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков подтвердил намерение уйти со своей партийной должности. Об этом он рассказал на брифинге в кулуарах парламента 1 октября.

"Не совсем корректно, когда глава Верховной Рады является в то же время главой партии", - объяснил свою позицию политик.

По словам Разумкова, сейчас Слуге народа нужен лидер, который будет отвечать за партийное строительство и подготовку к местным выборам.

"Совмещать эти две должности будет неэффективно. Поэтому действительно, я планируй уйти с должности главы партии. Наверное, я буду занимать какую-то другую должность в ее структуре", - рассказал Разумков.

Ранее изменения в руководстве партии , которые будут рассмотрены на партийном съезде в конце октября, анонсировал первый заместитель главы фракции Слуга народа в Верховной Раде Александр Корниенко.

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