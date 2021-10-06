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Разумков заявил, что "слуги" шантажировали его, требуя назначить главу аппарата Рады

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 22:45
Разумков заявил, что
Дмитрий Разумков (скриншот с видео)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что фракция Слуга народа угрожала ему отставкой, требуя назначить "нашего" руководителя аппарата парламента. Об этом он сказал в эфире канала Украина 24.

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"Почему вопрос о руководителе аппарата появился как шантаж главы Верховной Рады? Или назначь нашего, или мы тебя снимать будем. Я на шантаж не велся, извините, и вестись не буду. Или я что-то соврал?" – сказал Разумков.

Присутствующий в студии глава партии СН Александр Корниенко спросил: "Я вас шантажировал этим?".

"В кто мне письмо прислал? Не Арахамия? Или назначай, или мы тебя снимаем" — сказал Разумков, добавив, что не даст обижать работников аппарата.

"Относительно руководителя аппарата, назначайте, посмотрим, как он будет работать у вас. Но делать людей, работающих на государственную институцию парламента Украины, заложниками наших с вами политических перетягиваний канатов я не дам", — сказал Разумков.

  • 20 сентября на заседании фракции СН депутаты утвердили трех кандидатов на должность главы аппарата Рады. На следующий день глава фракции Давид Арахамия направил Разумкову письмо с предложением назначить кого-то из них.
  • Арахамия объяснил это тем, что уже на протяжении года нет руководителя аппарата, есть временно исполняющий обязанности. Хотя, по словам главы фракции СН, закон предусматривает, что это может продолжаться не больше двух месяцев.
  • Журналист Юрий Бутусов написал, что таким образом Разумкова хотели сместить с должности.





Вадим Ребрина
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Дмитрий Разумков Слуга народа Александр Корниенко Давид Арахамия
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