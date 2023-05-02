Разведчик или метеорологический шар: военные США следят за новым неизвестным аэростатом

Военные США отслеживают еще один "загадочный" воздушный шар над страной. Он не представляет угрозы воздушному движению или национальной безопасности, но неясно, что это и кому он принадлежит, передает NBC со ссылкой на американских чиновников.

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Отмечается, что объект пролетел над Гавайями, но не был ни над одной "чувствительной зоной".

По словам источника, военные США следили за ним с конца прошлой недели, они определили, что он не представляет угрозы и не передает сигналы.

Как заметил чиновник, пока не ясно, это метеорологический шар или что-то другое, но США могут сбить его, если он снизится.

Шар, который, вероятно, "не имеет маневровых возможностей", медленно двигается в Мексику, сказали официальные лица.

Телеканал отмечает, что представители США не верят, что воздушный шар принадлежит Китаю, но все еще работают над установкой владельца.

Представитель Совета нацбезопасности США передал вопрос об объекте Министерству обороны, отмечает NBC.

4 февраля 2023 года в США сообщили, что сбили китайский аэростат-разведчик.

10 февраля Соединенные Штаты заявили, что сбитый аэростат был оборудован для перехвата данных разведки.

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Артем Джеріпа

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