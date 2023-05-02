UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведчик или метеорологический шар: военные США следят за новым неизвестным аэростатом

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 09:43
Разведчик или метеорологический шар: военные США следят за новым неизвестным аэростатом - Фото
Воздушный шар над США (Иллюстративное фото: EPA)

Военные США отслеживают еще один "загадочный" воздушный шар над страной. Он не представляет угрозы воздушному движению или национальной безопасности, но неясно, что это и кому он принадлежит, передает NBC со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что объект пролетел над Гавайями, но не был ни над одной "чувствительной зоной".

По словам источника, военные США следили за ним с конца прошлой недели, они определили, что он не представляет угрозы и не передает сигналы.

Как заметил чиновник, пока не ясно, это метеорологический шар или что-то другое, но США могут сбить его, если он снизится.

Шар, который, вероятно, "не имеет маневровых возможностей", медленно двигается в Мексику, сказали официальные лица.

Телеканал отмечает, что представители США не верят, что воздушный шар принадлежит Китаю, но все еще работают над установкой владельца.

Представитель Совета нацбезопасности США передал вопрос об объекте Министерству обороны, отмечает NBC.

  • 4 февраля 2023 года в США сообщили, что сбили китайский аэростат-разведчик.
  • 10 февраля Соединенные Штаты заявили, что сбитый аэростат был оборудован для перехвата данных разведки.

Читайте также: Нет, это не НЛО. Россия и Китай запускают аэростаты: что это и почему не работает

Артем Джеріпа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США разведка воздушный шар аэростат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 