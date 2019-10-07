Разведение войск. Генштаб уточнил, где будут новые позиции ВСУ

Военное руководство в Станице Луганской (Фото: Минобороны)

В Министерстве обороны и Генштабе Вооруженных сил рассказали о том, как будет проходить разведение войск в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства.

Глава МОУ Андрей Загороднюк во время посещения Станицы Луганской заявил, что разведение начнется только после того, как террористы будут соблюдать режим тишины в течение семи суток. По его словам, после разведения контролировать демилитаризированную зону будут сотрудники Нацполиции. Военные же, отметил министр, уйдут на то расстояние, которое позволит в случае нарушения боевиками договоренностей сразу вернуться обратно.

"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", - сказал Загороднюк. И добавил: координаты разведения были нанесены еще в 2014 году.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак сообщил, что войска планируют развести зеркально на расстояние одного километра от линии разграничения в обе стороны.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе,- заявил Хомчак. И заверил, что ВСУ будут полностью контролировать ситуацию.

Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.

анонсировал В Золотом из-за вражеских провокаций сегодня перенесли разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября.

Вечером штаб ООС сообщил о новых обстрелах участка разведения войск.

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