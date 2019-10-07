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Разведение войск. Генштаб уточнил, где будут новые позиции ВСУ

Разведение войск. Генштаб уточнил, где будут новые позиции ВСУ - Фото
Военное руководство в Станице Луганской (Фото: Минобороны)
07.10.2019, 22:20

Хомчак заверил: Ситуация будет под контролем украинских войск

В Министерстве обороны и Генштабе Вооруженных сил рассказали о том, как будет проходить разведение войск в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства.

Глава МОУ Андрей Загороднюк во время посещения Станицы Луганской заявил, что разведение начнется только после того, как террористы будут соблюдать режим тишины в течение семи суток. По его словам, после разведения контролировать демилитаризированную зону будут сотрудники Нацполиции. Военные же, отметил министр, уйдут на то расстояние, которое позволит в случае нарушения боевиками договоренностей сразу вернуться обратно. 

"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", - сказал Загороднюк. И добавил: координаты разведения были нанесены еще в 2014 году.

Начальник Генштаба Руслан Хомчак сообщил, что войска планируют развести зеркально на расстояние одного километра от линии разграничения в обе стороны.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе,- заявил Хомчак. И заверил, что ВСУ будут полностью контролировать ситуацию.

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разведение войск Донбасс минобороны генштаб
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