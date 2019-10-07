Донбасс. Боевики снова обстреляли участок разведения у Золотого

Дорога в Золотое (Фото: ОБСЕ)

Боевики гибридной армии РФ в Донбассе снова подвергли обстрелам участок разведения войск, о котором ранее договорились в Минске, в районе Золотого (Луганская область). Об этом сообщил в вечерней сводке штаб операции объединенных сил.

Всего с начала текущих суток враг осуществил 14 обстрелов. В двух случаях под огнем был район Золотого - там стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Помимо этого поселка, террористы вели огонь по позициям украинских бойцов в районе Чермалыка, Песок, Опытного, Водяного, Травневого, Новолуганского, Луганского, Гладосово, Новгородского и Крымского.

Сообщается, что у Вооруженных сил Украины сегодня потерь нет.

Обстрелы Золотого происходили и в предыдущие дни. Из-за вражеских провокаций там перенесли разведение войск, начало которого планировалось на сегодня.

Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.

анонсировал Министр обороны Андрей Загороднюк , который сегодня посетил Золотое, заверил , что жители поселка в целом поддерживают разведение войск.

В Нацполиции сообщили, что после разведения сил в Золотом останутся украинские правоохранители .

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