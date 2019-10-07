В Минобороны заверили, что жители Золотого - за разведение войск

Андрей Загороднюк в Золотом (Фото: Минобороны)

В Министерстве обороны утверждают, что жители поселка Золотое (Луганская область) поддерживают разведение войск. Об этом сообщил министр Андрей Загороднюк по итогам посещения Золотого 7 октября, передает пресс-служба ведомства.

"Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать - местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть", - цитирует министра пресс-служба МОУ.

Сообщается, что во время встречи шла речь о восстановлении инфраструктуры Золотого, ремонте дорог, медицинском и другом обеспечении местных жителей. В Минобороны подтвердили готовность, структур гражданско-военного сотрудничества к дальнейшей реализации гуманитарных проектов. Для оперативного решения проблемных вопросов намерены создать координационный центр.

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что ТКГ в Минске договорилась о разведении войск в Золотом и Петровском.

По словам Зеленского, уход украинских военных на безопасность местных жителей не повлияет.

Разведение должно было начаться 7 октября, но террористы его сорвали.

В Нацполиции сообщили, что после разведения сил в Золотом останутся украинские правоохранители.

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