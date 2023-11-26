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Разведка Британии: Россия перебрасывает на фронт ПВО из Калининграда из-за потерь С-400

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2023, 13:24
Разведка Британии: Россия перебрасывает на фронт ПВО из Калининграда из-за потерь С-400 - Фото
Фото: Dmitriy Fomin, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

В Великобритании считают, что Россия, потеряв в октябре несколько С-400 в Украине, начала перебрасывать на фронт системы противовоздушной обороны из Калининградской области. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Такой вывод она делает, заметив необычные воздушные рейсы в течение ноября 2023 года.

"Россия рассматривает Калининград, являющийся ее самым западным форпостом и с трех сторон граничащий с государствами – членами НАТО, как один из наиболее стратегически чувствительных регионов. Тот факт, что Минобороны России, по всей видимости, готово идти на дополнительный риск там, подчеркивает трудности, которые создала война для отдельных самых современных возможностей России", — говорится в сообщении.

Разведка Британии: Россия перебрасывает на фронт ПВО из Калининграда из-за потерь С-400
С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия. Была принята на вооружение в России в 2007 году. Максимальная дальность – 400 км. Минобороны РФ называет С-400 одним из ключевых элементов ПВО.
  • 25 октября сообщалось об уничтожении российского С-400 под Луганском. Россияне заявляли о прилете ATACMS.
  • В ночь на 30 октября ВСУ успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье Крыма. Россияне заявляли о ракетном ударе по полку ПВО в Оленовке, в результате которого ранены 17 оккупантов.

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Андрей Водяный
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