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Розвідка Британії: Росія перекидає на фронт ППО з Калінінграда через втрати С-400

Этот материал также доступен на русском
26.11.2023, 13:24
Розвідка Британії: Росія перекидає на фронт ППО з Калінінграда через втрати С-400 - Фото
Фото: Dmitriy Fomin, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

У Великій Британії вважають, що Росія, втративши у жовтні кілька С-400 в Україні, почала перекидати на фронт системи протиповітряної оборони з Калінінградської області. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Такий висновок вона робить, помітивши незвичні повітряні рейси протягом листопада 2023 року.

"Росія розглядає Калінінград, який є її найзахіднішим форпостом і з трьох сторін межує з державами – членами НАТО, як один з найбільш стратегічно чутливих регіонів. Той факт, що Міноборони Росії, як видається, готове йти на додатковий ризик там, підкреслює труднощі, які створила війна для окремих найсучасніших спроможностей Росії", – йдеться в повідомленні.

Розвідка Британії: Росія перекидає на фронт ППО з Калінінграда через втрати С-400
С-400 "Тріумф" – зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії. Була взята на озброєння в Росії у 2007 році. Максимальна дальність – 400 км. Міноборони РФ називає С-400 одним із ключових елементів ППО.
  • 25 жовтня повідомлялося про знищення російської С-400 під Луганськом. Росіяни заявляли про приліт ATACMS.
  • У ніч проти 30 жовтня ЗСУ успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі Криму. Росіяни заявляли про ракетний удар по полку ППО в Оленівці, внаслідок якого нібито поранено 17 окупантів.

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Андрій Водяний
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війнаппос-400британська розвідка

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