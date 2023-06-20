Разведка Эстонии о наступлении: ВСУ ищут дыру, когда найдут, то будет как под Харьковом

Глава эстонской разведки Марго Гросберг заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины на юге ускорится, когда будет найдено слабое место в обороне россиян. Об этом он сообщил в эфире местного телевидения, цитирует его ERR.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, наибольшего прогресса Силы обороны сегодня достигли южнее Великой Новоселки в направлении Мариуполя. Он отметил, что ВСУ еще не добрались до основных оборонительных позиций РФ.

Гросберг отказался прогнозировать сроки продвижения украинских воинов.

"Для этого нужно знать план украинцев, которого я, к счастью, не знаю. Я думаю, что в течение этой недели еще не будет массированного наступления. Украинцы применяют методичный подход. Но рано или поздно эта дыра будет найдена, и тогда все начнет происходить совсем с другой скоростью, как под Харьковом", — считает он.

Разведчик обратил внимание на ожесточенное сопротивление оккупантов по всей линии фронта, так как не найдена "болевая точка", которая может обрушить оборону РФ.

"Для этого еще слишком рано. В данный момент украинцы ищут те слабые места, те дыры, где оборона построена немного слабее, а насыщенность войсками ниже, чем где-то еще", — резюмировал Гросберг.

15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

Читайте также: Минобороны: Наступление ВСУ в Запорожской области идет по плану. Главный удар еще впереди

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.