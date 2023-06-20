RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Розвідка Естонії про наступ: ЗСУ шукають діру, коли знайдуть, то буде як під Харковом

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 20:46
Розвідка Естонії про наступ: ЗСУ шукають діру, коли знайдуть, то буде як під Харковом - Фото
Марго Гросберг (Фото: скриншот з відео)

Глава естонської розвідки Марго Гросберг заявив, що наступ Збройних Сил України на півдні прискориться, коли буде знайдено слабке місце в обороні росіян. Про це він повідомив у ефірі місцевого телебачення, цитує його ERR.

За його словами, найбільшого прогресу Сили оборони сьогодні досягли на південь від Великої Новосілки у напрямку Маріуполя. Він зазначив, що ЗСУ ще не дісталися основних оборонних позицій РФ.

Гросберг відмовився прогнозувати термін просування українських воїнів.

"Для цього потрібно знати план українців, якого я, на щастя, не знаю. Я думаю, що протягом цього тижня ще не буде масованого наступу. Українці застосовують методичний підхід. Але рано чи пізно цю дірку буде знайдено, і тоді все почне відбуватися зовсім з іншою швидкістю, як під Харковом", — вважає він.

Розвідник звернув увагу на запеклий опір окупантів по всій лінії фронту, оскільки не знайдено "больової точки", яка може обвалити оборону РФ.

"Для цього ще зарано. Наразі українці шукають ті слабкі місця, ті дірки, де оборона побудована трохи слабше, а насиченість військами нижча, ніж десь ще", — резюмував Гросберг.

  • 15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Читайте також: Міноборони: Наступ ЗСУ у Запорізькій області йде за планом. Головний удар ще попереду

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійнарозвідкарозвідкаЕстоніяЕстоніямаріупольмаріупольнаступнаступЗапорізька областьМарго ГросбергЗапорізька областьМарго Гросберг
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 