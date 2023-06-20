Розвідка Естонії про наступ: ЗСУ шукають діру, коли знайдуть, то буде як під Харковом

Глава естонської розвідки Марго Гросберг заявив, що наступ Збройних Сил України на півдні прискориться, коли буде знайдено слабке місце в обороні росіян. Про це він повідомив у ефірі місцевого телебачення, цитує його ERR.

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За його словами, найбільшого прогресу Сили оборони сьогодні досягли на південь від Великої Новосілки у напрямку Маріуполя. Він зазначив, що ЗСУ ще не дісталися основних оборонних позицій РФ.

Гросберг відмовився прогнозувати термін просування українських воїнів.

"Для цього потрібно знати план українців, якого я, на щастя, не знаю. Я думаю, що протягом цього тижня ще не буде масованого наступу. Українці застосовують методичний підхід. Але рано чи пізно цю дірку буде знайдено, і тоді все почне відбуватися зовсім з іншою швидкістю, як під Харковом", — вважає він.

Розвідник звернув увагу на запеклий опір окупантів по всій лінії фронту, оскільки не знайдено "больової точки", яка може обвалити оборону РФ.

"Для цього ще зарано. Наразі українці шукають ті слабкі місця, ті дірки, де оборона побудована трохи слабше, а насиченість військами нижча, ніж десь ще", — резюмував Гросберг.

15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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